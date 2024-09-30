В Белоруссии стартовала проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО

Жителей Республики Беларусь предупредили, что некоторые участки дорог могут быть перекрыты. Военная техника будет доставлена в необходимые районы для учений. Граждан просят соблюдать спокойствие. Учебно-боевые задачи проведут на многих полигонах, расположенных на территории республики.

«Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», — указано в сообщении.

Личному составу предстоит выполнить комплексную работу: подготовить вооружения и технику к применению. Аналогичную задачу поставили перед военнообязанными, которых призвали из запаса. Каждый военнослужащий обязан прибыть в назначенный район. Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь будет оценивать готовность подразделений.

Ранее Республика Беларусь и Россия договорились о сотрудничестве в военной сфере. Страны считаются партнерами. На территории республики разместили ядерное вооружение. Неоднократно проходили совместные учения. Боевой опыт российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, особенно ценится на подобных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что президент России Путин подписал указ о проведении осеннего призыва.