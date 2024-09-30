Путин подписал указ о проведении осеннего призыва

В рамках осеннего призыва в Вооруженные силы России будут привлечены 133 тыс. граждан. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

На службу будут призваны россияне, находящиеся в возрасте от 18 до 30 лет. В то же время из рядов армии будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чья служба подошла к концу.

С октября по конец декабря предусмотрено призвать 133 тыс. молодых людей, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву на военную службу, согласно данному указу.

Напомним, с 1 января максимальный возраст для обязательной службы в России увеличен с 27 до 30 лет.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев.