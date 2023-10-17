В Берлине активисты облили краской «Часы мира»

Активисты движения «Последнее поколение» на странице в социальной сети выложили видео происшедшего. Общественники приклеили себя к инсталляции, а также облили ее краской оранжевого цвета.

Сотрудники правоохранительных органов задержали некоторых участников. Два активиста находились непосредственно на самой скульптуре. Для их задержания понадобилось ожидать, пока к месту приедет специальная техника, чтобы люди могли спуститься.

Пять активистов находились возле памятной инсталляции, которая была открыта еще в 1969 году. Их задержали сразу.

«Часы мира» отображают время, которое актуально на текущий момент одновременно в 146 городах мира. Общественники «Последнего поколения» обливают краской различные древние исторические здания или памятники, иногда приклеивают себя к ним. Цель – привлечь внимание общественников к проблеме загрязнения окружающей среды.