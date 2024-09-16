В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества с тарифами через Telegram

В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества: аферисты предлагают подключить выгодный тарифный пакет, обещая большую скидку. Абонента просят оплатить тариф сразу на несколько месяцев вперед. Лжеуслуга называется «гарантия подключения», сообщили РИА Новости.

Для связи с абонентом используют Телеграм. Один из потерпевших рассказал, что ему предложили выгодные условия. Мошенник представился сотрудником оператора связи. Размер предложенной скидки составил 50%. Клиент согласился. Его предупредили, что необходимо оплатить услугу на два месяца вперед. Затем подключение будет проходить в автоматическом режиме.

Абонент перевел деньги. Услугу не подключили. Он написал в чат. Аферист сообщил, что сотрудник, заключивший сделку, находится в отпуске. Через несколько дней чат был удален. Пострадавший обратился в группу быстрого реагирования.

В компании предупредили о важности быть максимально бдительным человеком. В первую очередь не стоит доверять посторонним лицам.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — предупредили в «Билайне».

В компании также призвали не переводить деньги, не удостоверившись в подлинности сотрудника мобильной компании. Не стоит передавать коды из смс или другого рода конфиденциальную информацию.

Ранее сообщалось, что юная жительница Омска отправила мошенникам все сбережения деда.