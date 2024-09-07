Юная жительница Омска отправила мошенникам все сбережения деда

Девочка перевела злоумышленникам почти 300 тыс. р., о чем сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Пожилой житель Омска обратился в полицию с заявлением о пропаже денежных средств со своей банковской карты. Выяснилось, что его 10-летняя внучка, пока играла в онлайн-игру, стала жертвой мошенников.

Злоумышленники связались с девочкой и предложили ей получить игровые бонусы. Для этого неизвестные попросили ребенка сфотографировать банковскую карту деда и сообщить им СМС-коды. Доверчивая школьница выполнила все инструкции аферистов, которые успели перевести с карты пенсионера 297 тыс. р. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Домодедово задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на четверть миллиона рублей. Подозреваемая уже была судима.