В Бирюлево с рельс сошел грузовой состав

В Москве с рельс сошел грузовой состав. Инцидент произошел недалеко от Бирюлево на Касимовской улице. Об этом рассказал источник « 5-tv.ru .».

На данный момент на месте работают различные бригады, цель которых – выяснить причину происшедшего. В настоящее время удалось оценить последствия аварии. Так, с рельс сошло 6 вагонов, 3 из которых опрокинулись на землю. Один из участков железнодорожного полотна поврежден. Известно, что поезд перевозил цемент. Всего было 31 вагонов, пишет интернет-издание «МК».

Отмечается, что пути, по которым двигался сошедший с рельс поезд, предназначаются для товарных составов. Тем не менее движение грузовых и пассажирских поездов прекращено до ликвидации последствий аварии. Бригады продолжают работу.