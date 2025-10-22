В частной клинике Одинцова у блогера пытались выманить 230 тыс. руб.

Блогер рассказал, что обратился в частную клинику из-за плохого самочувствия своей матери. Женщина жаловалась на высокое давление. На основании первичного осмотра в центре предложили план лечения стоимостью 67 тыс. руб. На следующий день счет вырос до 175 тыс. руб., а итоговая сумма составила 230 тыс. руб. На протяжении дня женщине назначали новые процедуры и обследования, которые не были оговорены во время первого приема.

По информации блогера, некоторые обследования были указаны в документах по три раза. Другие же, которые вошли в перечень назначенных, выполнены не были. REGIONS отправил в клинику запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ предоставлен не был. Ситуацию оценил юрист Сергей Самсонов.

«Клиника может оказать дополнительные услуги только при наличии письменного согласия пациента. Это правило распространяется даже на договоры, подписанные до вступления изменений в силу. За навязывание дополнительных товаров и услуг предусмотрена административная ответственность», — подчеркнул эксперт.

