В Челябинске мужчина вышел на прогулку с арбалетом

Жители Челябинска увидели на улице мужчину с арбалетом в руках, о чем проинформировали правоохранительные органы. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании, уверяя, что просто гулял, пишет агентство « РИА Новости ».

Местный житель Челябинска взял арбалет и ходил с ним по улицам города. Этот факт очень испугал местных жителей, которые вызвали полицию. Сотрудники установили, что арбалет не был заряжен. Задержанный местный житель вел себя спокойно. Он рассказал, что не имел никаких намерений нанести увечья другим людям, когда гулял с арбалетом по городу. Мужчина оказался ранее судимым. Правоохранительные органы ведут допрос. Арбалет, который принадлежит другу задержанного, направлен на экспертизу.