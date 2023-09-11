В Челябинской области расстреляли семью из трех человек после ссоры в ночном клубе

Местная жительница Миассе обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она рассказала, что в ее родственников стреляла группа вооруженных мужчин. Женщина рассказала, что пострадали ее близкие – целая семья: трое человек разной возрастной категории: 73 года, 28 и 20 лет.

Нападающим удалось скрыться, но местная жительница поделилась информацией об их авто. Ориентировки разослали по всем регионам РФ. Именно информация о машине и помогла полицейским оперативно задержать преступников. Все трое родственников, которые пострадали, были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительные органов опросили пострадавших и всех свидетелей инцидента. Подозреваемые задержаны. Ими оказалось четверо мужчин. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по причине покушения на жизнь и здоровье людей. Задача правоохранительных органов определить степень вовлеченности в подготовке и реализации преступления каждого задержанного.