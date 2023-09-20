В Челнах мать, которая избила младенца, до 18 ноября будет находиться под стражей

В набережночелнинском городском суде избрали меру пресечения матери, которая избила свою четырехмесячную дочь, сообщает inkazan.ru .

Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября. По одним сведениям, с работы вернулся муж, который нашел свою дочь в тяжелом состоянии. Было понятно, что ее избили. Мужчина вызвал скорую и правоохранительные органы. Согласно другой версии, к женщине пришла в гости подруга, которая увидела, что ребенка били и обратилась к органам.

Факт того, что ребенка избила собственная мать, достоверно доказан. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Руслан Галиев подтвердил информацию изданию Inkazan. Возбуждено уголовное дело. Женщина была сразу доставлена в полицию.

До 18 ноября женщина будет находиться под арестом. На такой мере пресечения настаивал прокурор. Суд поддержал предложение. Когда следственные действия закончатся, дело передадут суд. Срок максимального наказания за подобные правоверные действия к собственному ребенку достигает десяти лет.

Известно, что ребенок находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Удары женщина наносила в момент алкогольного опьянения.