В Черноголовке продают ручного цыпленка — новый тренд «пет‑курица» добрался до Подмосковья

Китайский тренд, получивший название «пет-курица» (домашняя курица как питомец), добрался до Черноголовки. На городском интернет-портале, где публикуются частные объявления, появилось предложение о продаже ручного цыпленка. Согласно описанию, птенец считает человека своей матерью и неравнодушен к мясу, сообщил REGIONS.

Данное веяние, как отмечается, опровергает устоявшееся представление о куриной глупости. Пернатые, воспитанные таким образом, способны выполнять команды: подавать лапу, прилетать на зов к руке и даже играть в мяч.

Ручные цыплята выращиваются специально. В случае с птенцом из Черноголовки он с первого дня своей жизни воспринимает человека как родителя. Появился он на свет в инкубаторе и оказался единственным, кто вылупился из четырех заложенных туда яиц.

Как рассказал автор объявления, инкубатор приобретался целенаправленно. В него поместили четыре яйца, но проклюнулся только один цыпленок. Сами яйца были взяты от собственных кур, которые живут в хозяйстве. При этом сам птенец ни разу в жизни не видел ни одной другой курицы. Это полностью соответствует законам тренда на пернатых компаньонов.

«Цыпленок вылупился 3 мая. С первогo дня видел толькo человекa, очень ручной, нe боится. Ни с одной курицей не знаком, поэтому человека считает мамой. Отличный вариант для квартирногo содержания или как друг для ребенка», — поясняет продавец.

В беседе с REGIONS хозяин необычного питомца рассказал, что любимым лакомством для его ручного цыпленка служит мясо. По мнению владельца, столь нестандартный для птицы вкус только подчеркивает уникальность данной особи.

Пол цыпленка, как уточняется, женский. Среди приверженцев модного веяния на кур-компаньонов это обстоятельство ценится особенно высоко.

Будущая курочка, по заверению продавца, абсолютно здорова, отличается активностью и прекрасно подходит для содержания в городской квартире. Автор объявления также добавил, что на различных маркетплейсах сейчас можно найти и приобрести специализированную одежду для кур. В целом, держать пернатых дома вместо привычных кошек или собак — это, по его словам, набирающее популярность веяние.

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