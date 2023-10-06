В Чувашии вспомнили о трагедии 55-летней давности: кто виновен в кораблекрушении

Трагедия произошла 6 октября 1968 года, но до сих пор много неясностей, кто стал причиной гибели более полусотни человек, сообщает fedpress.ru .

Речной трамвайчик «М-176» пересекал Волгу с правого берега на левый. Габариты транспорта позволяли перевозить до 143 пассажиров. В тот день уже было совершено несколько успешных рейсов. Позже пришвартовался рефрижераторный теплоход «Адмирал Макаров».

Управлявший «Адмиралом Макаровым» заметил речной трамвайчик и подал сигнал. Реакции не поступило. Тогда «Адмирал Макаров» повторно подал сигнал. Снова не было реакции. Когда решил сдавать назад, расстояние между объектами было небольшим.

«Судно встало на стоянку у контейнерного причала, расположенного в нескольких сотнях метров от городской пристани вниз по Волге. Вскоре из-за сильного порыва ветра на теплоходе сначала оторвался кормовой трос, а потом средний швартовый. В результате чего «Адмирал Макаров» начал разворачиваться в сторону реки. Так как на причале не было груза, несший вахту первый штурман В. Склиманов принял решение отвести теплоход. Примерно в 10 часов он направил «Адмирал Макаров» вверх по Волге параллельно оси судового хода.», - пишет издание «ФедералПресс»

В результате в тот день погиб 51 человек – взрослые люди и дети. Те, кто оказался на нижней палубе, были обречены на смерть. 48 тел нашли сразу. Еще два – спустя время. Один человек так и считается без вести пропавшим. Оставшиеся части речного трамвайчика достали только вечером 7 октября. Местные жители наблюдали за происходящим с пристани.

Управляющий речным трамвайчиком был признан виновным в трагедии. Выяснилось, что днем ранее он употребил спиртные напитки, поэтому в день катастрофы находился не совсем в адекватном состоянии. Суд назначил 15 лет колонии. Мужчина признал себя виновным.

Управляющий «Адмиралом Макаровым» был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии, но вину не признал.

«Но наказали не только судоводителей. После этого ЧП уволили с работы капитана рефрижераторного парохода, начальника чебоксарской пристани, заместителя начальника Волжского объединенного речного пароходства (ВОРП) и инспектора судоходной инспекции Чебоксарского участка. А начальник ВОРП получил строгий выговор с предупреждением.», - отмечает издание

Речной трамвайчик удалось починить. Ему дали другое название и направили на другое направление.