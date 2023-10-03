В Дагестане школьники избили отца с сыном из-за замечания в их адрес: ребята бранились

В Дагестане мужчина сделал замечание компании молодых людей, которые в ответ избили прохожего вместе с его сыном, сообщает newstracker.ru .

Правоохранительные органы разбираются в происшедшем. По предварительной версии мужчина вместе с сыном стали свидетелями, как компания школьников вела себя некультурно в общественном месте и употребляли нецензурную лексику. Прохожий сделал замечание ребятам. В ответ молодые люди избили мужчину и его сына.

В МВД по республике сообщили, что уже удалось установить все личности нападающих. Четверо школьников доставлены в участок. Профилактические беседы проводят как с подростками, так и их родителями. Инцидент произошел в Дербенте. Событие получило резонанс в социальных сетях. Опубликованный пост получил много комментариев и оценок.