Алкоголь теряет, кофе выигрывает: как изменилась структура потребления россиян

Профессор Финансового университета Александр Цыганов рассказал «Постньюс», что в России средние траты жителей крупных городов на повседневные привычки достигают 285 тыс. руб. в год.

Согласно анализу эксперта, потребительские предпочтения претерпели значительную трансформацию. Наблюдается устойчивое снижение спроса на алкогольную продукцию — среднегодовые расходы взрослого человека в этой категории оцениваются в 15–20 тыс. руб.

В то же время фиксируется рост популярности кофе: примерно 50% граждан приобретают напиток на регулярной основе, чаще всего в утренние или вечерние часы по пути на работу или домой. При средней стоимости порции в 150–200 руб. ежегодные затраты кофемана могут достигать 50–55 тыс. руб.

Табакокурение сохраняет свои позиции как массовая привычка. При цене за пачку сигарет в 150–200 руб. общая сумма расходов курильщика за год приближается к 50 тыс. руб. Сектор быстрого питания также демонстрирует высокую вовлеченность населения — его услугами постоянно пользуются свыше 80% россиян. Средний чек в размере 400–500 руб. приводит к тому, что совокупные годовые траты на фастфуд могут доходить до 140 тыс. руб.

