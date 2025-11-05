В День народного единства в Кузбассе приготовили 11-метровую шаурму и раздали тысячу блинов

В Кузбассе в День народного единства провели масштабный кулинарный конкурс, в рамках которого приготовили 11-метровую шаурму, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную пресс-службу администрации правительства.

По информации пресс-службы, Всероссийский фестиваль «Русская кухня» прошел в праздничный день в Новокузнецке. В рамках мероприятия гостей угощали традиционными блюдами русской кухни. Бесплатно раздали тысячу блинов. Гостям также предлагали ароматный чай, особенность которого — целебные сибирские травы. В завершении мероприятия на глазах людей приготовили 11-метровую шаурму.

По данным пресс-службы, в рамках кулинарного фестиваля для гостей провели различные конкурсы и мастер-классы. Аниматоры поднимали присутствующим настроение. За участие в конкурсах людей поощряли подарками. Для фото организовали тематическую фотозону.

По данным пресс-службы, различные праздничные мероприятия также прошли и в других городах региона. Жители Кузбасса в очередной раз символично показали, что едины.

