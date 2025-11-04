Новый гимн единства: SHAMAN представил патриотическую песню на концерте в Москве

По информации издания, премьера песни состоялась в Москве на гала-концерте в Национальном центре «Россия». Мероприятие показало многообразие культурного пространства, которое позволило композиторам из разных регионов объединиться для демонстрации единства большой страны.

По данным издания, автор праздничной композиции Александр Вайнберг вышел на сцену с SHAMAN. Ранее он уже сотрудничал с певцом. Ярослав Дронов не исключил, что автор может написать для него еще одну песню. Композиция, представленная в Москве, посвящена теме патриотизма. Она прославляет широкую географию страны и напоминает о важных исторических событиях. После концерта SHAMAN поздравил россиян с Днем народного единства.

«Хочется поздравить всю страну с 4 ноября — "предтечей 9 мая", как поется в песне», — сказал SHAMAN после концерта.

Государственный праздник традиционно отмечается 4 ноября. Его история связана с событиями 1612 года. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

