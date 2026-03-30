В День прогулки по парку 30 марта забудьте о делах: 30 минут ходьбы — шаг к здоровью и хорошему настроению

В понедельник, 30 марта, отмечается два неофициальных праздников с интересно историей — День прогулки по парку и День осведомленности о синдроме упущенных каникул, сообщили «Тульские известия».

Специалисты все чаще говорят о том, что городской ритм жизни превратил стресс и депрессию в устойчивые спутники современного человека. По данным издания, это и стало причиной появления неофициального праздника — Дня прогулки по парку.

Специалисты считают, что даже получасовая прогулка способна принести организму колоссальную пользу. Речь не только о поддержании формы, но и о более серьезных вещах. Регулярные пешие выходы на свежий воздух укрепляют иммунитет, снижают вероятность ожирения, диабета второго типа и некоторых онкологических заболеваний. Кроме того, такая активность помогает нормализовать давление, улучшить работу сердца и — что важно — поднять настроение.

По данным издания, в этот же день отмечается еще один праздник, появившийся относительно недавно: День осведомленности о синдроме упущенных каникул. Его учредил сервис по продаже авиабилетов «Авиасейлс» в 2023 году. Повод для беспокойства есть: согласно статистике, в 2024 году полноценно отдохнуть не удалось каждому второму россиянину — 49,5% жителей страны либо брали отпуск только один раз, либо вовсе не уходили в него.

Ранее сообщалось, что с 30 марта у православных верующих начинается шестая седмица Великого поста.