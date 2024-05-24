Telegram -канал «Белорусский Гаюн» сообщает, что самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича Dassault Falcon 900C приземлился в аэропорту Гомель в пятницу, 24 мая, в 12:15.

Канал напоминает, что до этого самолет экс-президента Украины Януковича приземлялся в аэропорту Белоруссии в марте 2022 года. СМИ предполагали тогда, что Виктор Янукович может принять участие в мирных украинско-российских переговорах, которые тогда проходили в Минске. Однако на публике Янукович не появился.

Примечательно, что 24 мая президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию в рамках рабочего визита. Корреспондент РИА Новости проинформировал о старте переговоров российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые начались во Дворце Независимости в Минске. Отмечается, что мероприятие проходит в узком формате.

Напомним, Виктор Янукович был вынужден покинуть занимаемый пост. В это время в Киеве активно развивались события, связанные с Майданом. Протестующие устраивали беспорядки. Запад давил на Януковича, чтобы он подписал соглашение о намерении Украины вступить в ЕС. Получив данные разведки о возможном физическом уничтожении, Янукович покинул Украину.

Ранее бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук предположил, что украинцы воссоединятся с Россией в течение десяти лет.