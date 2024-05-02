Процесс реинтеграции Украины с Россией уже активизирован. И на его полную реализацию достаточно ближайшей десятилетки максимум, считает глава движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

В беседе с ТАСС политик подчеркнул, что украинцы воссоединятся с Россией в течение десяти лет. И ни что и ни кто не смогут этому помешать.

«Украина генетически связана с Россией, и эту связь можно уничтожить только с уничтожением всего народа... Воссоединение украинцев с Россией обязательно произойдет», — заявил Медведчук.

Ранее Медведчук назвал поименно всех украинских политиков, кто непосредственно стоит за организацией сожжения мирных активистов антимайдана 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Основным организатором убийства людей стал занимавший в то время после бегства в РФ Виктора Януковича пост и.о. президента Украины Александр Турчинов.