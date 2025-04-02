В домах югорчан почти неделю из-под кранов течет грязная вода

В соцсетях жители города Лангепас оставляют негативные комментарии из-за качества питьевой воды. В диспетчерской Лагнепасских коммунальных систем рассказали об отсутствии массовых аварийных ситуаций на сетях, сообщил muksun.fm.

По данным жителей, на протяжении пяти дней из-под кранов в их квартирах течет грязная вода. Горожане выкладывают фото. На снимках идно, что в емкости набрана вода коричневого цвета. Жильцы отмечают, что от воды идет неприятный запах. По данным издания, жалобы поступают от представителей нескольких домов на разных улицах. Один подписчик сравнил подаваемую воду с разливным пиво. Причина аналогии — характерный цвет.

«А оплату берут как за чистую воду…» — написал один из подписчиков.

Некоторые подписчики рассказали, что обращались в коммунальную службу. Им ответили, что была выявлена авария. На официальных порталах информация об аварии опубликована не была, уверены горожане. В диспетчерской Muksun.fm заявили, что аварий на сетях не фиксируется. Специалисты допустили, что коричневый цвет связан с чисткой теплообменников. Такие работы проводят не во всех районах города.

«Ремонтные работы проводят на определенной ветки водопровода. Кроме того, идет чистка теплообменников, также поэтому возможны примеси в воде», — сообщила сотрудница компании.

Диспетчер уточнила, что работы по чистке теплообменников, предположительно, завершатся вечером 2 апреля.

Ранее врач-токсиколог Кутушов рассказал, можно ли россиянам без предварительной очистки пить воду из-под крана.