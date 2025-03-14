Врач-токсиколог рассказал, можно ли пить воду из-под крана

Врач-токсиколог Кутушов отметил, что формально вода, поступающая в дома россиян через централизованные системы водоснабжения, подходит для употребления. По словам эксперта, перед попаданием в трубы воду проверяют эксперты. В России установлены строгие санитарные нормы. Несмотря на это, многие россияне обращают внимание на неприятный запах, цвет или вкус воды.

«Почему так происходит? Даже при формальном соответствии стандартам, вкус и запах воды могут быть далеки от идеала», — рассказал в разговоре с корреспондентом Inkazan врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Эксперт отметил, что причин может быть несколько. Во-первых, вода действительно может проверяться на соответствие норм. Однако ее запускают по трубам, которые нередко уже требуют замены. В итоге в воду попадает ржавчина, железо и другие примеси, что снижает ее качество.

Во-вторых, воду обеззараживают. Эксперт рассказал, что специалисты преимущественно хлорируют воду. В итоге она приобретает специфический вкус. Кроме того, стандартные анализы не охватывают все возможные загрязнители, например следы лекарственных препаратов или пластик.

«Их влияние на здоровье человека еще недостаточно изучено, но их присутствие в водопроводной воде вызывает опасения», — заявил он.

Эксперт высказал мнение, что каждый человек должен самостоятельно решать, стоит ли дополнительно очищать воду. Ориентироваться важно на свои ощущения. В качестве очистки можно использовать специальные фильтры. Альтернативный способ — покупать бутилированную воду.

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