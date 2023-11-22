В среду, 22 ноября, от обстрелов ВСУ пострадали три подростка, проживающих в Донецке в разных районах города. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал об их состоянии, сообщает агентство « РИА Новости ».

Информация о пострадавших поступает на протяжении всего дня. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел в Петровском районе города попал 13-летний подросток и 34-летний мужчина. В момент обстрела ребенок находился у себя дома. У него диагностировали осколочное ранение в области плеча.

Позже стало известно о ранении двух девочек 2009 года рождения. Они находились возле магазина в Кировском районе, когда украинский беспилотник сбросил взрывное устройство.

«Дети доставлены в медицинские учреждения и получают всю необходимую помощь.» - написал глава ДНР Денис Пушилин

В разных городах ДНР есть еще раненые. Они все получают медицинскую помощь. Пострадала и республиканская инфраструктура: здания школы и энергообъектов, а также частный сектор с жилыми застройками.

На странице в интернет-мессенджере ранее Денис Пушилин поделился итогами конференции «Денацификация: история и современность». Спикер рассказал об украинском неонацизме, от которого на протяжении десяти лет страдают жители ДНР. Полученный опыт и знания позволят победить противника, уверен глава республики.