Мужчина и ребенок получили ранения в результате обстрела Донецка

Донецк снова оказался под обстрелом ВСУ в среду, 22 ноября. Об этом сообщил мэр Донецка в своем официальном канале.

По данным Алексея Кулемзина, украинцы нанесли удар по Петровскому району города, в результате чего травмы получили два человека – это 34-летний мужчина и 13-летний мальчик. Их состояние и степень тяжести ранений на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО – всего было выпущено шесть снарядов.