В ДТП с участием автобуса и фуры в Подмосковье пострадали 14 человек

В Раменском муниципальном округе произошло ДТП, в результате которого пострадали 14 человек — пассажиры и водитель автобуса, сообщил телеграм-канал прокуратуры Московской области.

В ведомстве сообщили, что произошло двойное ДТП. Сначала на дороге столкнулись грузовик и автомобиль «Киа Спортейдж». Водители не пострадали. Они хотели установить аварийный знак, чтобы разобраться в ситуации и не мешать другим участникам движения. В этот момент в автомобили врезался рейсовый автобус.

«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек - пассажиры и водитель автобуса», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП также пострадали несовершеннолетние. Городская прокуратура контролирует ход расследования. По итогу сбора материалов сотрудники дадут оценку соблюдения требований, которые установлены по отношению к перевозчику в рамках федерального законодательства. Данные требования регулируют вопросы безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

По информации телеграм-канала Baza, автобус перевозил пассажиров из населенного пункта Озеры в Котельники. Предположительно, автобус ехал с большой скоростью. Наиболее сильно пострадала передняя часть междугороднего автобуса. Медики диагностировали у водителя перелом голени и ребер.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 67-м км автодороги М-8 микроавтобус столкнулся с КамАЗом.