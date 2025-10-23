«В душе я русский!»: певец Рене де Ла Гарда посетит российский город с шоу «Мелодии Франции»

В ноябре в ХМАО состоятся концерты известных российских и зарубежных исполнителей, сообщил muksun.fm.

По информации издания, группа «Ария» выступит в Сургуте в честь 40-летия с момента основания музыкального коллектива. Жителям города также предложено посетить концерт Дианы Арбениной, популярность которой снова возросла после выпуска нового альбома. Французский певец Рене де Ла Гард, который признавался, что в душе считает себя русским, исполнит известные мировые хиты во время шоу «Мелодии Франции». Гражданство у певца французское.

По данным издания, программу юмористических шоу представят известные комики. В Сургуте выступят Нурлан Сабуров, резидент Comedy Club Иван Половинкин и звезда женского стендапа Маргарита Родина. Также ожидается концерт стендап-артиста Александра Малого, популярного благодаря своим нескольким сольным программам на YouTube.

Возрастные ограничения зависят от конкретного концерта и шоу. На многие мероприятия билеты уже практически выкуплены. Афиша мероприятий размещена в статье Муксун.fm.

