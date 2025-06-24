В двух селах Омской области ввели карантин из-за распространения смертельной инфекции

В двух селах Омской области ввели карантин. Согласно предварительной информации, решение было принято на фоне выявления африканской чумы свиней, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, заболевание опасно из-за быстрого распространения и большого количества летальных исходов. Вспышка замечена в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского муниципального района.

По данным Mash, специалисты скоординировали действия. Они массово вывозят на убой животных. Это может помочь в препятствовании распространения смертельной болезни. В зоне риска только парнокопытные. Для других животных и человека угрозы заболевания нет. Болезнь не поддается лечению.

«Чума свиней не представляет опасности для человека и других животных», — сообщил Mash.

В региональном Россельхознадзоре подтвердили, что на территории двух населенных пунктов Омской области установлен карантин из-за выявления опасного заболевания, сообщил ngs.ru. Специалисты государственной ветеринарной службы области оперативно прибыли в пункты. Специалисты принимают меры, чтобы инфекция не распространялась. Помощь оказывают представители федеральных и региональных ведомств. Цель — не позволить инфекции распространиться в других населенных пунктах.

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