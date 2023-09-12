В Дзержинске закрывают детский пульмонологический санаторий «Светлана»
Фото: [©Александр Сухов/РИА Новости]
В Дзержинске намерены закрыть детский пульмонологический санаторий «Светлана» из-за проблем с отоплением, сообщает newsnn.ru.
Согласно официальной версии в здании санатория вышла из строя котельная, на ремонт которой понадобится десятки миллионов рублей. Ремонтировать оборудование в настоящий момент возможности нет, поэтому было принято решение о временном закрытии учреждения. Такими данными поделились в городской администрации Дзержинска.
Закрытие санатория провоцирует ряд проблем. В первую очередь решением возмущены родители болеющих деток. В лечебной организации оказывают помощь ребятам с заболеваниями дыхательной системы, которым необходима специализированная помощь. Жители Нижегородской области активно обсуждают тему в социальных сетях, оставляя такие комментарии:
«Последнее отнимают»
«Дети со всей области проходили специализированное лечение. После курса лечения в «Светлане» полгода живем нормально»
«Он очень нужен»
Вторая проблема – это то, что без работы могут остаться около 50 высококвалифицированных сотрудников. Правда, администрация Дзержинска заявила, что при необходимости будет оказывать помощь руководству санатория в трудоустройстве сотрудников в дошкольные учреждения региона.
Администрация медицинского центра в настоящее время не комментирует решение о закрытии санатория. В социальной сети на странице официальной группе «Светланы» есть лишь скрин, что принято решение о закрытии лечебного детского заведения.