В Дзержинске закрывают детский пульмонологический санаторий «Светлана»

Согласно официальной версии в здании санатория вышла из строя котельная, на ремонт которой понадобится десятки миллионов рублей. Ремонтировать оборудование в настоящий момент возможности нет, поэтому было принято решение о временном закрытии учреждения. Такими данными поделились в городской администрации Дзержинска.

Закрытие санатория провоцирует ряд проблем. В первую очередь решением возмущены родители болеющих деток. В лечебной организации оказывают помощь ребятам с заболеваниями дыхательной системы, которым необходима специализированная помощь. Жители Нижегородской области активно обсуждают тему в социальных сетях, оставляя такие комментарии:

«Последнее отнимают»

«Дети со всей области проходили специализированное лечение. После курса лечения в «Светлане» полгода живем нормально»

«Он очень нужен»

Вторая проблема – это то, что без работы могут остаться около 50 высококвалифицированных сотрудников. Правда, администрация Дзержинска заявила, что при необходимости будет оказывать помощь руководству санатория в трудоустройстве сотрудников в дошкольные учреждения региона.

Администрация медицинского центра в настоящее время не комментирует решение о закрытии санатория. В социальной сети на странице официальной группе «Светланы» есть лишь скрин, что принято решение о закрытии лечебного детского заведения.