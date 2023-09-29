В «Единой России» исключили депутата из-за обвинений в гибели ребенка в Тюменской области

Депутата думы Староалександровского сельского поселения Тюменской области Валерия Дементиева подозревают в том, что он сбил шестилетнего ребенка во время управления трактором, сообщает Megatyumen.ru .

На время расследования членство в партии «Единая Россия» Дементиева приостановлено по инициативе коллег из политического объединения.

«В связи с возбуждением уголовного дела до выяснения обстоятельств приостановлено членство Дементиева в партии «Единая Россия»», – отметили в пресс-службе регионального отделения партии.

Известно, что в настоящее время сотрудники СУ СК России по региону назначили ряд экспертиз. Также опрашивают свидетелей происшествия.

«Следователи в рамках расследования уголовного дела устанавливают все обстоятельства гибели мальчика», - рассказали корреспонденту «МегаТюмени» в СУ СК России по Тюменской области.

Согласно предварительной версии следствия, Валерий Дементиев привез на участок огорода сено. Он не заметил, что на территории находился шестилетний мальчик. Водитель наехал на ребенка. Мальчик скончался. Инцидент произошел в селе Чечкино.