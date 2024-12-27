В «Единой России» намерены выдвинуть на пост раиса Татарстана депутата Минниханова

Лидер региональных единороссов и спикер Госсовета Фарид Мухаметшин сообщил, что на пост раиса в партии предлагают выдвинуть Рустама Минниханова, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Издание уточнило, что выборы раиса Татарстана запланированы на сентябрь следующего года. Данную должность в настоящее время занимает Рустам Минниханов. Депутат Фарид Мухаметшин сообщил, что партия будет рада, если раис согласиться снова подать на выборы свою кандидатуру.

«Мы готовимся к предстоящим выборам. Рустам Минниханов показал весьма успешную работоспособность по всем направлениям развития нашей республики. Он наш партиец, активист, член бюро [высшего совета «Единой России»]», — рассказал Мухаметшин, отвечая на вопрос KazanFirst.

Фарид Мухаметшин не исключил, что представители других политических партий также захотят выдвинуть своих представителей. Однако единороссы поддержат выдвижение Минниханова. Спикер напомнил, что в нынешнем году Казань стала местом встречи для членов БРИКС. Президент России Владимир Путин публично поблагодарил регион за организацию масштабного мероприятия. По мнению Мухаметшина, оценка столь высокого уровня также доказывает результативную работу республиканского парламента.

Ранее сообщалось, что депутаты Татарстана обсудили важность сохранения двухуровневой системы МСУ.