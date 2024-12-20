Депутаты Татарстана обсудили важность сохранения двухуровневой системы МСУ

Депутаты Татарстана обсудили важность сохранения действующей ныне в России двухуровневой системы местного самоуправления, которую могут отменить решением Госдумы в 2025 году, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета республики выступил с критикой в адрес законопроекта о ликвидации сельских и городских поселений. На съезде муниципальных образований РТ этой теме уделили внимание. Депутаты заявили, что поддерживают инициативу Минниханова.

«Рустам Нургалиевич, мы всецело поддерживаем вашу позицию, позицию парламента республики по сохранению поселений в системе местного самоуправления», — обратился на съезде к Минниханову глава Азнакаевского района Татарстана Марсель Шайдуллин.

Подобного мнения придерживаются и другие представители регионального правительства. Так, руководитель сельского поселения Кукморского района Эльвера Игнатьева высказала мнение, что именно на поселенческом уровне оперативно и результативно решаются вопросы местного значения.

Рустам Минниханов отметил, что другие регионы РФ должны иметь право на ликвидацию двухуровневой системы МСУ. Если их опыт будет положительным, в республике готовы изучить данный вопрос. Однако сейчас он призвал депутатов региона активно отстаивать позицию республики по данному вопросу.

«Мы все равно доходим до земли через наши поселения… Но как можно отдаляться от народа?» — задал вопрос Минниханов.

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