В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с диагнозом «менингококковая инфекция»

Менингококковая инфекция продолжает распространяться по Екатеринбургу. Еще шестеро сотрудников Ozon госпитализированы, пишет агентство « РИА Новости ». Ранее СМИ сообщали о смерти двоих зараженных.

Пресс-служба регионального минздрава сообщает, что пациенты были доставлены в Сысертскую ЦРБ в четверг, 6 июля. Лабораторные исследования подтвердили поставленный диагноз. На данный момент состояние людей удовлетворительное.

Днем ранее сообщалось о семи случаях заболевания сотрудников распределительного центра Ozon. Причины смерти двоих будут тщательно изучены специализированными органами. Каждый случай будет изучен отдельно. Проведение эпидемиологического расследования стоит на особом учете в Следственном Комитете РФ.