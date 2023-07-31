В Екатеринбурге по проезжей части на самокате катались голые дети

По проезжей части в Екатеринбурге без присмотра взрослых катались дети, на которых совершенно не было одежды, сообщает tagilcity.ru . Свидетелем инцидента стали судебные приставы Верх-Исетского района. Семьей займутся специализированные службы.

В Екатеринбурге местные судебные приставы заметили голых детей на дороге непосредственно на проезжей части. Выяснилось, что старшему ребенку три года, а младшему – полтора. Они катались на самокате без присмотра взрослых. Государственные служащие остановили детей и попросили показать, где их дом. Оказалось, что живут они недалеко от проезжей части. Судебные приставы вызвали социальных работников, которые должны установить, почему маленькие дети без одежды и без присмотра катаются по проезжей части. Запрос также отправлен инспекторам по делам несовершеннолетних.

Ранее в Екатеринбурге произошел еще один инцидент. Группа подростков сбили маленького ребенка и скрылись. Бабушка ребенка рассказала, что выкидывала мусор, а девочка находилась на расстоянии трех метров на нее. Дети лет 10 или 11 сбили ребенка и поехали дальше. Девочке понадобилась помощь медиков. В ситуации разбираются правоохранительные органы.