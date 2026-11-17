Объем промышленного производства в Московской области по итогам 2021–2025 годов увеличился почти на 80% и превысил ₽7 трлн. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За тот же пятилетний период инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли на 78% — с почти ₽1,2 трлн в 2021 году до ₽2,1 трлн в 2025 году.

Зиновьева добавила, что доходы областного бюджета за пять лет увеличились на 74%, поднявшись с ₽927 млрд до ₽1,6 трлн.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.