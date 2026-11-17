Четырнадцать школ Подмосковья выиграли гранты до ₽2 млн на родительские проекты
В Подмосковье 14 школ выиграли гранты на развитие родительских проектов
Фото: [Министерство образования Московской области]
Четырнадцать образовательных организаций Московской области победили в конкурсе грантов «Родительские инициативы». На реализацию совместных идей родителей и педагогов победители получат от ₽250 тыс. до почти ₽2 млн, сообщает Министерство образования Московской области.
Так, гранты выиграли учреждения из Лотошино, Щелково, Рузы, Истры, Одинцово, Видного, Ступино, Серпухова, Балашихи, Ленинского округа, Электростали, Химок, Краснознаменска и Мытищ.
Проекты-победители посвящены профориентации в медицине, экологии, волонтерству, краеведению и развитию медианавыков. Также деньги направят на курсы первой помощи, занятия по безопасности дорожного движения, семейные и интеллектуальные мероприятия для школьников.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».
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