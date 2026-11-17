Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала характерные признаки, по которым можно заподозрить анорексию или булимию у себя или близких, сообщает «Лента.ру».

О нервной анорексии, по словам Кашух, свидетельствуют постоянные взвешивания в течение дня, долгое рассматривание отражения в зеркале, панический страх перед калориями и жесткая критика собственного внешнего вида. Специалист уточнила, что при таком расстройстве человек экстремально урезает рацион, избегает приемов пищи в компании, высчитывает калорийность каждого кусочка и изнуряет себя диетами или тренировками. Даже при критическом дефиците массы тела сохраняется иллюзия полноты.

Кашух предупредила, что подобный сценарий грозит не только истощением, но и поражением почек, дистрофией сердечной мышцы и тяжелыми гормональными сбоями.

При нервной булимии наблюдаются неконтролируемые приступы поглощения большого количества еды, которые сменяются мучительным чувством вины и попытками избавиться от съеденного. В ход идут искусственно вызванная рвота, бесконтрольный прием мочегонных препаратов или слабительных, а также изнуряющие голодовки. Масса тела при этом может долго оставаться в пределах нормы, маскируя проблему от окружающих, добавила гастроэнтеролог.

Ранее стало известно, что малина с пребиотиками снижает накопление жира в печени.