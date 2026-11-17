Минусовая температура установилась на территории Москвы и Московской области в середине ноября. Похолодание продержится до конца текущей рабочей недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как отметил эксперт, днем во вторник, 17 ноября, в регионе похолодает до -2…+3 градусов. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер южный, юго-восточный с порывами до 12 м/с.

Особенно морозной станет ночь на среду — местами пройдет умеренный снег, возможна гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть более осторожными на дороге. Температура в Москве опустится до -2…0, по области до -5…0 градусов. Днем отрицательные значения сохранятся на территории Московской области — до -1 градуса, в столице ожидается +1…+3. Ветер сохранит юго-восточное направление с порывами 7-12 м/с.

«Местами небольшие осадки, преимущественно дождь, пройдут ночью 19 ноября. Температура в Москве составит +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Днем возможен небольшой, местами умеренным дождь. Температура в Москве +4…+6, по области +2…+7. Ветер южной четверти 5-10 м/с», — сообщил Ильин.

К концу рабочей недели столбик термометра вернется в плюсовые значения. В ночь на пятницу в регионе ожидается до +2…+7 градусов, ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью и днем в субботу, 21 ноября, составит от 0 до +5 градусов, сохранится слабый южный ветер, заключил синоптик.