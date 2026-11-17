Официальный портал Международной федерации хоккея на льду (IIHF) подвергся хакерской атаке и перестал открываться после публикации послания о российской сборной, передает агентство РИА Новости .

В ходе взлома на главной странице ресурса на несколько минут возникла фотография празднующих победу российских хоккеистов. Поверх снимка злоумышленники разместили вопрос на английском языке о том, боится ли организация встретиться с Россией, дополнив его утверждением, что федерация отстранила единственную сборную, которую не способна обыграть. Вскоре после инцидента работа сайта была полностью нарушена.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося юридического противостояния вокруг возвращения отечественных спортсменов на мировую арену. Ранее, 30 октября, Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить национальные команды России к международным турнирам, однако руководство федерации все равно запретило российской сборной участвовать в молодежном чемпионате мира.

Кроме того, хоккейная организация направила в CAS ходатайство об отводе двух арбитров, выносивших вердикт о допуске команд. В суде пообещали рассмотреть это обращение в оперативном порядке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» расстанется с голкипером Довбней по окончании сезона.