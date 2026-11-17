Почти 610 тыс. медицинских справок заказали жители Московской области через интернет с начала года. Дистанционный формат позволяет получить нужные бумаги без визита в поликлинику, сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Жители региона могут получать необходимые медицинские документы в удаленном формате, в любое удобное время, без посещения поликлиники и изменения привычного распорядка дня», — отметил он.

В электронном виде жители могут оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и другие документы.

Заказать справки можно круглосуточно на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым направлением нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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