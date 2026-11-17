Губернатор Подмосковья отметил важность реализации трансформационных проектов в сфере управления
Андрей Воробьев рассказал о трансформационных проектах в управлении
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с региональным правительством и главами округов отметил важность реализации трансформационных проектов в сфере регионального и муниципального управления.
«Это большая работа, которая ведется прежде всего на уровне правительства. Мы делаем ее для того, чтобы сокращать издержки и повышать качество услуг для наших жителей. Сегодня, в век цифровизации, использования и обработки больших данных с помощью искусственного интеллекта, у нас есть серьезный задел. Наша задача, в том числе в рамках комиссии Госсовета, — регулярно обсуждать такие проекты, постоянно искать новые решения и внедрять их: и те, что рождаются в Подмосковье, и те, что появляются в других регионах», — подчеркнул губернатор.
В 2025 году в Подмосковье реализовали 371 трансформационный проект, что помогло избавиться от 10 млн листов бумаги, отменить более 2 тыс. отчетов, сэкономить для бюджета ₽680 млн. В 2026-м запустили 331 проект. В работе находятся еще 359.
«Наш подход строится на простом правиле: рутину должны выполнять машины, а 80% успеха дает внедрение базовых практик. Алгоритмы и искусственный интеллект берут на себя механическую работу, экономят время сотрудников и позволяют региону действовать на опережение. В начале года мы поставили цель автоматизировать 20% типовых процессов — сегодня этот план выполнен уже почти на две трети», ‒ рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.