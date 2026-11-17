«Это большая работа, которая ведется прежде всего на уровне правительства. Мы делаем ее для того, чтобы сокращать издержки и повышать качество услуг для наших жителей. Сегодня, в век цифровизации, использования и обработки больших данных с помощью искусственного интеллекта, у нас есть серьезный задел. Наша задача, в том числе в рамках комиссии Госсовета, — регулярно обсуждать такие проекты, постоянно искать новые решения и внедрять их: и те, что рождаются в Подмосковье, и те, что появляются в других регионах», — подчеркнул губернатор.