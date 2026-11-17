Довбня перешел в «Спартак» летом 2024 года, опытный футболист занимает в команде место третьего вратаря, а также является важным человеком в раздевалке. За два с половиной сезона Довбня лишь один раз сыграл за красно-белых в официальном матче. В мае 2025 года он заменил Илью Помазуна в игре РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

В карьере голкипера более десятка клубов из различных дивизионов российского футбола. Сообщается, что завершать карьеру Довбня не собирается.

Ранее стало известно, что «Локомотив» договорился с главным тренером Михаилом Галактионовым о расторжении контракта.