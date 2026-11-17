Желание защитить свое имущество и обеспечить безопасность семьи вполне естественно. Видеокамера над входной дверью кажется простым и эффективным решением. Однако в условиях многоквартирного дома, где лестничные клетки и коридоры являются общим имуществом, неправильная установка такого устройства может обернуться не только демонтажом техники, но и серьезными штрафами, а в некоторых случаях — уголовной ответственностью и лишением свободы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

По ее словам, закон не запрещает такую установку в целях собственной безопасности, но ключевое условие — чтобы в поле зрения камеры не попадало то, что относится к частной жизни других людей.

«Камера должна фиксировать только пространство непосредственно у вашей входной двери и то, что происходит перед ней. Например, кто подходит к вашей двери», — сказала она.

Помимо этого, специалист предупредила, что камера должна быть установлена открыто. Маскировать ее, например, замуровывать в стену, прятать в светильник, нельзя. Скрытое видеонаблюдение гражданским лицам запрещено.

«Единственной целью установки должна быть защита своего имущества и безопасности, а не систематическая слежка за конкретными людьми. В таком случае согласие других собственников не требуется», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что в кадр не должны попадать: двери соседних квартир, их окна, балконы, а тем более — то, что происходит внутри чужой квартиры, когда ее дверь открыта.

«Если камера целенаправленно „смотрит“ на двери соседей, фиксирует всех, кто к ним приходит, или захватывает то, что происходит внутри их квартир, — это уже нарушение. Именно захват внутреннего пространства соседей суды расценивают как нарушение права на неприкосновенность частной жизни, согласно статье 23 Конституции РФ», — сообщила Рудакова.

Помимо конституционного права, это можно расценивать как нарушение закона о персональных данных, отметила собеседница издания.

«Видеозапись с возможностью идентификации человека относится к персональным данным, и для их обработки нужно законное основание, например, согласие человека», — сообщила она.

Как рассказала Рудакова, суд может обязать владельца демонтировать камеру, если будет доказано нарушение прав соседей.

«Также может грозить и уголовная ответственность. По статье 137 УК РФ — „Нарушение неприкосновенности частной жизни“, за незаконный сбор сведений о частной жизни без согласия лица грозит штраф до ₽200 тысяч, исправительные работы или лишение свободы до 2 лет. Лишение свободы более вероятно, если запись была распространена, например, выложена в интернет или в соседский чат», — предупредила она.

Юрист добавила, что также возможна административная ответственность. За обработку персональных данных без законного основания может быть назначен штраф по статье 13.11 КоАП РФ. Для граждан он составляет от ₽10 тыс. до ₽15 тысяч.