Россияне на новогодние каникулы чаще всего выбирают Петербург, Москву и Сочи, но туроператоры и эксперты советуют не бояться экзотики — от чума на Ямале до кемпинга в иорданской пустыне. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» перечислил менее раскрученные, но перспективные направления.

В топе новогодних предпочтений россиян традиционно держатся Москва, Санкт-Петербург, курорты Сочи, Казань, а за рубежом — Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Однако президент РСТ Илья Уманский советует обратить внимание на менее раскрученные локации с ярким зимним колоритом: от малых городов Центральной России до Арктики.

Любителям бюджетного и душевного отдыха эксперт по туризму малых городов Юрий Щегольков рекомендует Бежецк в Тверской области с его купеческим модерном, Кашин, Калязин, Чекалин или Касимов. Ночь в гостинице Бежецка обойдется примерно в ₽3,9 тыс. на двоих, но эксперт предупреждает: тянуть с бронью нельзя, так как к декабрю ценники в центральных регионах взлетают в три-четыре раза. Тем, кто хочет масштабных гуляний, подойдет Вологда — новогодняя столица России — 2027. Трехдневный автобусный тур из Москвы туда с банкетом, экскурсиями и заездом в соседние старинные города стоит от ₽44 990 на человека.

Для тех, кто ищет суровую экзотику или целебный релакс, туроператоры подготовили программы в Сибири и на Севере:

Ямал: пятидневное погружение в быт оленеводов со встречей праздника в чуме, гонками на упряжках и зимней рыбалкой обойдется от ₽89 тыс. (без учета авиабилетов до Салехарда). Недельный тур из Москвы на двоих с проживанием и дорогой потребует около ₽250–330 тыс.

Тобольск и Тюмень: трехдневный маршрут с посещением кремля, музея Николая II и купанием в горячих источниках стоит от ₽28 тыс., а шестидневная праздничная программа — от ₽83 900.

Белое море: за трехдневный тур по Архангельску, музею «Малые Корелы» и острову Ягры просят от ₽37 500 с человека. Аренда отдельного дома на побережье в новогоднюю ночь выйдет от ₽49 тыс. до ₽60 800 за двое суток.

Поклонникам зарубежной экзотики предлагают встретить 2027 год в иорданской пустыне Вади-Рам. Тур с ночевкой в кемпинге, традиционным ужином зарб, поездкой в древнюю Петру и отдыхом на Красном море стоит от ₽60 тыс. без перелета. Самый дорогой и впечатляющий вариант — 12-дневный круиз к берегам Антарктиды с высадками на лодках к айсбергам и пингвинам. Минимальный ценник за каюту стартует от $17 215 (около ₽1,4 млн) плюс перелет до Буэнос-Айреса еще от ₽200 тыс.

Перед выездом за границу туристам напоминают о важных нюансах. Иордания и Аргентина пускают россиян без виз (до 30 и 90 дней соответственно), но для антарктической экспедиции потребуется расширенная страховка с опцией эвакуации. Поскольку российские карты Visa и Mastercard за рубежом не работают, в поездку лучше взять наличные доллары или евро — вывезти из страны без декларации можно сумму в пределах $10 тыс.