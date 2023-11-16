В Екатеринбурге задержали альфонса: брал кредиты на данные возлюбленных

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который знакомился с девушками через социальные сети с корыстными намерениями, сообщает tagilcity.ru .

Одна из пострадавших рассказала редакции, что мошенник был найден, но он не является в здание суда. Заседания постоянно переносят, поэтому привлечь к ответственности молодого человека не получается.

«Еще весной его поймала полиция, уголовное дело передали в суд. Вячеслав (так зовут молодого человека — прим. ред.) не является на слушания. Недавно ограбил еще одну девушку», — рассказала TagilCity.ru пострадавшая девушка.

Редакция обратилась в полицию. Сотрудники опровергают версию девушки. На данный момент молодой человек задержан. Выясняются все детали мошеннических схем с участием альфонса.

Молодой человек, житель Екатеринбурга, на допросе в полиции рассказал, что имел много потребностей, а заработать деньги законным путем никак не получалось. Он признал вину и раскаивается. Следователи уверены, что жертвами мошенника стали не только жительницы Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области.

Сама девушка рассказала, что молодой человек обманным путем завладел суммой в размере 200 тысяч рублей. Он получал доступ к телефону, а затем подделывал некоторые договоры.

В начала ноября в городе произошло еще одно ЧП. Подростки ограбили студентку, чтобы украсть у нее презервативы. Теперь им грозит десять лет лишения свободы.