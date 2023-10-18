В Екатеринбурге загорелась Ледовая арена УГМК: пожарные ликвидировали возгорание

В Екатеринбурге произошло возгорание Ледовой арены УГМК. Пожарным понадобилось 22 минуты, чтобы ликвидировать огонь, хотя во время тушения возникли определенные сложности из-за месторасположения здания, сообщает tagilcity.ru .

Фото: [ tagilcity.ru ]

Очевидица произошедшего рассказала журналисту TagilCity.ru, как горожане заметили пожар. Издалека был виден черный дым. К месту происшествия приехала бригада скорой помощи.

В МЧС заявили, что на пятом этаже здания хранился утеплитель, который и стал причиной пожара. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В состав команды спасателей вошли 35 пожарных. Также было задействовано 13 единиц спецтехники.

Приступить к работе было сложно из-за того, что рядом расположено здание цирка. Там ведутся ремонтные работы: перекопан асфальт и дорога. Спасатели не могли подъехать к арене.

«По прибытии на место в 13:34 (спустя шесть минут после сигнала) выяснилось, что на отметке 31 метр на техническом этаже горит утеплитель. В 13:11 пожар был локализован, в 13:50 ликвидировано открытое горение», — сообщил начальник управления организации пожаротушения областного ГУ МЧС Сергей Колчин.

Здание Ледовой арены УГМК в настоящее время находится на стадии проведения строительных работ. В августе нынешнего года пожарным также пришлось тушить очаг возгорания, причиной которого стал теплоизоляционный материал.