В «Эксмо» началось внутреннее разбирательство из-за книги о спасении детей из гетто

Издательство «Эксмо» отреагировало на обращения читателей и сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены», сообщила издательская группа на своем сайте.

В сообщении указано, что читатели обратили внимание на одну фразу в книге, которая вызывала у них недоумение. В издательской группе инициировали внутреннюю проверку. Книга снята с производства. Кроме того, прекращены поставки издания в магазины. «Эксмо» не уточняет, какая именно фраза стала причиной для обращения читателей.

«Книга отправлена на дополнительную экспертизу», — указано в сообщении издательской группы.

В аннотации книги указано, что главная героиня спасла из варшавского гетто 2500 детей. Ирена Сендлер была внешне хрупкой женщиной, но сильной духом. Она находила различные способы, как обезопасить детей: выводила их через канализационные трубы, вывозила в санитарной машине, прятала в гробах, находила укромные места в заброшенных зданиях для временного прибежища. Каждый раз женщина рисковала собственной жизнью. Книга основана на реальных событиях и стала бестселлером.

Ранее сообщалось, что в Израиле скончался палач, казнивший одного из главных лидеров Третьего рейха.