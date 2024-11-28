В Израиле скончался палач, казнивший одного из главных лидеров Третьего Рейха

Ушел из жизни 86-летний Шалом Нагар, известный как палач, казнивший нациста Адольфа Эйхмана. Это была единственная смертная казнь в истории Израиля, сообщает издание The Jerusalem Post.

Адольф Эйхман был одним из лидеров Третьего рейха и одним из главных организаторов Холокоста. Он занимался логистикой и транспортировкой евреев в лагеря смерти.

После поражения Германии во Второй мировой войне Эйхман бежал в Аргентину, где скрывался под чужим именем. В 1960 году его задержала израильская разведка. Эйхмана похитили и перевезли тайно, так как Аргентина вряд ли бы выдала его для суда.

В Израиле нациста приговорили к смертной казни. Нагар повесил Эйхмана в 1962 году. Личность палача долгое время была засекречена.

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