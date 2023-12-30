В этом месяце в США прибыло рекордное число нелегальных мигрантов

Количество незаконных мигрантов, прибывших в Соединенные Штаты через границу с Мексикой, в текущем месяце превысило 225 тысяч человек и установило новый рекорд с 2000 года. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN со ссылкой на данные американского Министерства внутренней безопасности.

В публикации журналисты сообщили о том, что пограничными службами было насчитано свыше 225 тысяч мигрантов, которые приехали в Штаты из Мексики в декабре. Уточняется, что данное число является рекордным за последние 23 года.

Отмечается также, что на протяжении всего месяца приток мигрантов превышал 10 тысяч человек ежедневно, и стал сокращаться лишь в последние несколько дней.

Согласно информации телеканала, с начала этого месяца в стране на более чем 6% увеличилось количество детей, незаконно оказавшихся в Соединенных Штатах.