В галерее «На Шаболовке» пояснили отмену обсуждения романа критикующей СВО Яхиной

Сотрудница галереи «На Шаболовке» назвала причину внезапной отмены встречи литературного клуба «Искусство рядом», на которой планировали обсуждение романа «Эйзен» писательницы Гузель Яхиной, сообщило интернет-издание «Абзац». По ее словам, мероприятие отменили из-за болезни ведущего.

Сотрудница галереи не уверена, что мероприятие проведут в другой день. По ее словам, организаторы бронируют время в расписании. Если мероприятие не удалось провести, то найти другое время уже сложно.

«Может быть, [согласуем] перенос, мы не договорились еще», — рассказала сотрудница галереи.

По информации издания, писательница Гузель Яхина в 2022 году негативно отнеслась к предложению проводить спецоперацию, о чем публично сообщала общественности. Она приняла решение переехать в Казахстан. Сейчас она проживает в Алма-Ате.

По данным издания, книги писательницы в последнее время не пользуются популярностью среди россиян по причине ее критики в адрес спецоперации. В период с 2022 по 2023 год театры отменяли спектакли, поставленные по произведениям писательницы. Так, режиссеры выбирали для постановок романы «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».

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