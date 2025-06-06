Сестры из Курской области Наталья и Ольга Артемовы поделились мнением, в чем секрет популярности их произведений, сообщил vostokmedia.com.

Россиянки рассказали, что имеют большой педагогический опыт. Они общались с детьми, понимали их проблемы, обучали ребят. В современное время педагогов беспокоит, что молодое поколение не любит читать. Писательницы признались, что рады популярности своих книг. Ведь целевая аудитория — это дети.

По данным издания, «Мальчики, прославившие Россию» и «Девочки, прославившие Россию» — патриотические работы, которые знакомы многим россиянам. Писательницы признались, что пишут рассказы от чистого сердца. Они делятся историями выдающихся людей, акцентируя внимание на их детстве. Главная задача — показать современным детям, как с раннего возраста зарождается чувство патриотизма, чести и достоинства.

Писательницы рассказали, что задумываются написать о вторжении ВСУ на территорию курской области.

«Что касается книг для детей о жарком лете 2024-го они, безусловно, появятся. Более того — у нас уже есть план повести. Надеемся дать ей жизнь. Она будет о настоящей дружбе и о простоте подвига», — рассказала Ольга.

Сестры признались, что любят читать. Они постоянно знакомятся с разными произведениями, в том числе современных писателей. Их авторские работы мотивируют юных россиян на подвиги. Например, в одном из рассказов о жизни известных людей сообщалось о трудах Мечникова. Жительница из Нижнего Тагила теперь начала ставить опыты.

Ранее сообщалось, что благодарственное письмо президента РФ получила главред журнала «Балашиха: Голоса сердец» Нина Попова.