Восемь курян, которых незаконно удерживали с февраля в Сумах, вернулись в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале продемонстрировала кадры возвращения в страну жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах.

Омбудсмен отметила, что можно только гордится выдержкой соотечественников. Жителям Курской области пришлось пройти через серьезные испытания и психологическое давление. Вернуть граждан домой удалось благодаря совместной работе различных ведомств: Минобороны РФ, МИД РФ, ФСБ РФ, губернатора Курской области, администрации президента. Для реализации задачи шли переговоры с украинской стороной.

Омбудсмен написала, что в настоящее время граждане РФ находятся в Белоруссии. Татьяна Москалькова также прибыла в страну, чтобы лично встретить восемь жителей Курской области и узнать об их самочувствии. Она поблагодарила белорусских коллег за оказанную помощь. На территории Украины еще остаются жители Курской области. Москалькова заверила, что также будет способствовать их возвращению.

«Можно выдохнуть спокойно: куряне дома, точнее сказать, почти дома — они на безопасной, дружеской территории, окружены самой искренней заботой», — написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее губернатор Богомаз рассказал о смертельной трагедии в приграничье и призвал жителей беречь себя и близких.